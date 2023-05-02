Рублёв не справился с эмоциями по ходу матча с Хачановым — пострадал рекламный щит
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог сдержать эмоции в начале второго сета матча четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором спортсмен сыграл против другого россиянина, 12-й ракетки мира Карена Хачанова.
Рублёв допустил ошибку при ударе на брейк-пойнте соперника, после чего теннисист дважды кинул ракетку в корт. Затем спортсмен ушёл к скамейке, чтобы успокоиться, и уже там дважды ударил по рекламному щиту, вследствие чего баннер отвалился.
Фото: Tennis TV
В напряжённом матче Андрей Рублёв уступил Карену Хачанову, встреча завершилась со счётом 6:7 (8:10), 4:6. Между тем путь Рублёва на турнире не окончен: уже в среду, 3 мая, он сыграет в паре с Хачановым в матче четвертьфинала парного разряда.
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