Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев отказывался возвращаться на корт на тай-брейке первого сета матча с Карацевым

Медведев отказывался возвращаться на корт на тай-брейке первого сета матча с Карацевым
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев не сдержал эмоций по ходу напряжённого тай-брейка в первом сете матча четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором спортсмен играет с соотечественником Асланом Карацевым.

Первый сет встречи завершился со счётом 7:6 (7:1) в пользу Карацева. При счёте 4:1 на тай-брейке Даниил Медведев побежал за мячом уже после двух отскоков от корта, разозлился и в порыве эмоций замахнулся ракеткой в сторону рекламного щита. Публика на стадионе не оценила эмоциональность спортсмена и начала освистывать его.

Мадрид (м). 4-й круг
02 мая 2023, вторник. 13:55 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 1 		4  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Затем Медведев сел на скамейку и отказался играть, пока продолжается свист на трибунах. Теннисный судья Карлос Бернардес убедил спортсмена вернуться на корт, говоря, что успокоит болельщиков, если они будут свистеть непосредственно перед началом розыгрыша. Медведев в итоге вернулся.

Сейчас идёт второй сет встречи.

Ранее завершился матч Карена Хачанова и Андрея Рублёва, в котором последний также не смог справиться с эмоциями в начале второго сета после напряжённого тай-брейка.

Материалы по теме
Медведев сенсационно проиграл Карацеву в Мадриде! А Хачанов победил Рублёва. LIVE!
Live
Медведев сенсационно проиграл Карацеву в Мадриде! А Хачанов победил Рублёва. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023