Медведев отказывался возвращаться на корт на тай-брейке первого сета матча с Карацевым

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев не сдержал эмоций по ходу напряжённого тай-брейка в первом сете матча четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором спортсмен играет с соотечественником Асланом Карацевым.
Первый сет встречи завершился со счётом 7:6 (7:1) в пользу Карацева. При счёте 4:1 на тай-брейке Даниил Медведев побежал за мячом уже после двух отскоков от корта, разозлился и в порыве эмоций замахнулся ракеткой в сторону рекламного щита. Публика на стадионе не оценила эмоциональность спортсмена и начала освистывать его.
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Затем Медведев сел на скамейку и отказался играть, пока продолжается свист на трибунах. Теннисный судья Карлос Бернардес убедил спортсмена вернуться на корт, говоря, что успокоит болельщиков, если они будут свистеть непосредственно перед началом розыгрыша. Медведев в итоге вернулся.
Сейчас идёт второй сет встречи.
Ранее завершился матч Карена Хачанова и Андрея Рублёва, в котором последний также не смог справиться с эмоциями в начале второго сета после напряжённого тай-брейка.
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