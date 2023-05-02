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Карацев — о «Мастерсе» в Мадриде: чувствую себя отлично, играю хорошо

Карацев — о «Мастерсе» в Мадриде: чувствую себя отлично, играю хорошо
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Российский теннисист Аслан Карацев, вернувшийся в топ-100 после победы в матче четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде (Испания) над третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым, рассказал о своём настрое на турнир в послематчевом интервью на корте.

«Чувствую себя отлично, играю хорошо. Я просто должен сосредотачиваться на каждом матче, чтобы быть готовым к следующему.… Когда ты выходишь играть против топ-игроков, ты просто больше концентрируешься, ты должен быть готов на 100 процентов, ты должен больше выкладываться, потому что соперники не дают тебе никаких простых очков. Нужно быть последовательным и морально стойким, поэтому я думаю, что у меня всё хорошо.

В прошлом году у меня были трудности. Но сейчас я действительно доволен своей игрой, так что посмотрим, что будет дальше», — цитирует Карацева пресс-служба ATP Tour.

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