Кафельников оценил шансы Аслана Карацева выйти в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил шансы российского теннисиста Аслана Карацева выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
В матче четвёртого круга соревнований Карацев, занимающий 121-е место в рейтинге АТР, нанёс поражение третьей ракетке мира, соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 7:6 (7:1), 6:4. В четвертьфинале соперником Карацева станет либо десятая ракетка мира из США Тейлор Фритц, либо входящий в топ-100 теннисист из Китая Чжан Чжичжэнь.
«Карацев вполне может пройти Фритца. Стиль американца подходит Аслану. Ему неудобно играть в основном с испанцами, которые безошибочно держат мяч в корте. Думаю, что у Аслана хорошие шансы пройти в полуфинал «Мастерса» в Мадриде», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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