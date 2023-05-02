Видеообзор дуэли Хачанова и Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде
Поделиться
Во вторник, 2 мая, в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) россиянин Карен Хачанов (12-й в рейтинге ATP) победил соотечественника Андрея Рублёва, шестую ракетку мира. Напряжённая встреча завершилась со счётом 2:0 (7:6 (10:8), 6:4).
Мадрид (м). 4-й круг
02 мая 2023, вторник. 12:15 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором российского противостояния на «Мастерсе» в Мадриде.
Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Для Карена Хачанова это первый выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. В нём спортсмен может встретиться либо со второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом, либо с 16-й ракеткой мира, немцем Александром Зверевым. Соперник россиянина определится во вторник, 2 мая. Начало встречи — в 17:00 мск.
Комментарии
- 2 мая 2023
-
16:47
-
16:47
-
16:21
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:10
-
15:31
-
15:07
-
14:58
-
14:56
-
14:40
-
13:57
-
12:24
-
11:30
-
10:32
-
10:30
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:00
-
04:01
-
03:43
-
02:40
-
02:38
-
02:12
-
01:47
-
01:00
-
00:42
-
00:16
-
00:03
- 1 мая 2023
-
23:19
-
22:54
-
22:47
Партнерский контент