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Видеообзор дуэли Хачанова и Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде

Во вторник, 2 мая, в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) россиянин Карен Хачанов (12-й в рейтинге ATP) победил соотечественника Андрея Рублёва, шестую ракетку мира. Напряжённая встреча завершилась со счётом 2:0 (7:6 (10:8), 6:4).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором российского противостояния на «Мастерсе» в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Для Карена Хачанова это первый выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. В нём спортсмен может встретиться либо со второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом, либо с 16-й ракеткой мира, немцем Александром Зверевым. Соперник россиянина определится во вторник, 2 мая. Начало встречи — в 17:00 мск.