Селиваненко: с Медведевым Карацев показал тот теннис, который приносил победы в 2021 году
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о победе российского теннисиста Аслана Карацева над соотечественником Даниилом Медведевым в матче четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде — 7:6 (7:1), 6:4.
«Ещё один увлекательный матч в Мадриде. Карацев показал именно тот теннис, который ему приносил победы в 2021 году. Сегодня было видно, что он получает удовольствие от своей игры.
Есть ли у него шанс выиграть турнир в Мадриде? Шанс есть всегда. Аслан имеет опыт побед в больших матчах. Находясь на эмоциональном подъёме, он может играть на победу с любыми соперниками в туре», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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