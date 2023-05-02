Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко: с Медведевым Карацев показал тот теннис, который приносил победы в 2021 году

Селиваненко: с Медведевым Карацев показал тот теннис, который приносил победы в 2021 году
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о победе российского теннисиста Аслана Карацева над соотечественником Даниилом Медведевым в матче четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде — 7:6 (7:1), 6:4.

«Ещё один увлекательный матч в Мадриде. Карацев показал именно тот теннис, который ему приносил победы в 2021 году. Сегодня было видно, что он получает удовольствие от своей игры.

Есть ли у него шанс выиграть турнир в Мадриде? Шанс есть всегда. Аслан имеет опыт побед в больших матчах. Находясь на эмоциональном подъёме, он может играть на победу с любыми соперниками в туре», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
Медведев сенсационно проиграл Карацеву в Мадриде! А Хачанов победил Рублёва. LIVE!
Live
Медведев сенсационно проиграл Карацеву в Мадриде! А Хачанов победил Рублёва. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023