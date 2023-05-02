Видеообзор победы Аслана Карацева над Даниилом Медведевым в матче 4-го круга «Мастерса»

121-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде, одержав в матче четвёртого круга соревнований сенсационную победу над соотечественником, третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Аслана Карацева два эйса и два реализованных брейк-пойнта. Медведев выполнил четыре эйса и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Каждый из спортсменов допустил по четыре невынужденных ошибки, двойных ошибок в матче не было.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде соперником Аслана Карацева станет победитель противостояния Тейлор Фритц (США, 8) — Чжан Чжичжэнь (Китай). Матч этих спортсменов пройдёт во вторник, 2 мая, и начнётся не ранее 19:00 мск.