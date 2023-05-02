Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чорич обыграл Давидович-Фокину и вышел в четвертьфинал мадридского «Мастерса»

20-я ракетка мира, хорватский теннисист Борна Чорич вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче четвёртого круга испанца Алехандро Давидович-Фокину (35-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой Чорича со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5). Общая продолжительность матча составила 3 часа 27 минут. Чорич шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Давидович-Фокины ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В четвертьфинале соревнований в Мадриде Борна Чорич сыграет с немецким теннисистом Даниэлем Альтмайером.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.