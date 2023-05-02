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Чорич обыграл Давидович-Фокину и вышел в четвертьфинал мадридского «Мастерса»

Чорич обыграл Давидович-Фокину и вышел в четвертьфинал мадридского «Мастерса»
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20-я ракетка мира, хорватский теннисист Борна Чорич вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче четвёртого круга испанца Алехандро Давидович-Фокину (35-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой Чорича со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5). Общая продолжительность матча составила 3 часа 27 минут. Чорич шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Давидович-Фокины ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В четвертьфинале соревнований в Мадриде Борна Чорич сыграет с немецким теннисистом Даниэлем Альтмайером.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 4-й круг
02 мая 2023, вторник. 15:50 МСК
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7 7
7 7 		3 6 5
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Комментарии
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