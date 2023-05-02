Тарпищев: Хачанов в хорошей форме, но пока её недостаточно, чтобы обыграть Алькараса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Карена Хачанова над Андреем Рублёвым в российском противостоянии в рамках четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), а также оценил перспективы российского теннисиста в четвертьфинальном матче с действующим победителем турнира испанцем Карлосои Алькарасом.

«Заруба была, в которой у каждого свои козыри. Карен, если держит подачу, а он здорово подавал, имеет позиционное преимущество. Сложилось в его пользу, хотя матч мог закончиться и в пользу Андрея.

Карен сейчас в хорошей форме, но пока недостаточной для того, чтоб обыграть того же Алькараса. Он играет цепко на таких кортах, но у Алькараса, если он будет соперником, шансов объективно побольше», — приводит слова Тарпищева ТАСС.