Тарпищев: Хачанов в хорошей форме, но пока её недостаточно, чтобы обыграть Алькараса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Карена Хачанова над Андреем Рублёвым в российском противостоянии в рамках четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), а также оценил перспективы российского теннисиста в четвертьфинальном матче с действующим победителем турнира испанцем Карлосои Алькарасом.
«Заруба была, в которой у каждого свои козыри. Карен, если держит подачу, а он здорово подавал, имеет позиционное преимущество. Сложилось в его пользу, хотя матч мог закончиться и в пользу Андрея.
Карен сейчас в хорошей форме, но пока недостаточной для того, чтоб обыграть того же Алькараса. Он играет цепко на таких кортах, но у Алькараса, если он будет соперником, шансов объективно побольше», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
- 2 мая 2023
-
22:15
-
21:15
-
19:26
-
19:06
-
18:33
-
18:19
-
17:47
-
17:40
-
16:47
-
16:47
-
16:21
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:10
-
15:31
-
15:07
-
14:58
-
14:56
-
14:40
-
13:57
-
12:24
-
11:30
-
10:32
-
10:30
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:00
-
04:01
-
03:43
-
02:40
-
02:38
-
02:12