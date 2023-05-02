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Чжичжэнь обыграл Фритца и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Карацевым

Чжичжэнь обыграл Фритца и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Карацевым
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99-я ракетка мира китаец Чжан Чжичжэнь вышел в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), неожиданно обыграв в матче четвёртого круга соревнований 10-ю ракетку мира, американца Тейлора Фритца.

Игра завершилась победой китайского теннисиста со счётом 3:6, 7:6 (7:5) 7:6 (10:8). Общая продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. По ходу игры Фритц 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Чжичжэня семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале мадридского «Мастерса» китайский теннисист встретится с россиянином Асланом Карацевым.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 4-й круг
02 мая 2023, вторник. 19:35 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 6 8
3 		7 7 7 10
         
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
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