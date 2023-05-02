Чжичжэнь обыграл Фритца и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Карацевым

99-я ракетка мира китаец Чжан Чжичжэнь вышел в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), неожиданно обыграв в матче четвёртого круга соревнований 10-ю ракетку мира, американца Тейлора Фритца.
Игра завершилась победой китайского теннисиста со счётом 3:6, 7:6 (7:5) 7:6 (10:8). Общая продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. По ходу игры Фритц 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Чжичжэня семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале мадридского «Мастерса» китайский теннисист встретится с россиянином Асланом Карацевым.
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
- 2 мая 2023
-
22:36
-
22:15
-
21:15
-
19:26
-
19:06
-
18:33
-
18:19
-
17:47
-
17:40
-
16:47
-
16:47
-
16:21
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:10
-
15:31
-
15:07
-
14:58
-
14:56
-
14:40
-
13:57
-
12:24
-
11:30
-
10:32
-
10:30
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:00
-
04:01
-
03:43
-
02:40
-
02:38