Чжичжэнь: мы провели тренировочный сет с Карацевым, я проиграл 0:6. Он такой агрессивный

Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь высказался о предстоящем матче с российским спортсменом Асланом Карацевым в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«Раскрою секрет – мы проводили тренировочный сет, и я проиграл 0:6. Он такой агрессивный. Так что снова – нужно просто выкладываться. Все соперники очень сильные», — приводит слова Чжичжэня ESPN.

В матче четвёртого круга соревнований Карацев, занимающий 121-е место в рейтинге АТР, нанёс поражение третьей ракетке мира, соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 7:6 (7:1), 6:4. В четвертьфинале соперником Карацева станет входящий в топ-100 теннисист из Китая Чжичжэнь.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.