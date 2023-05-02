Чжичжэнь: мы провели тренировочный сет с Карацевым, я проиграл 0:6. Он такой агрессивный

Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь высказался о предстоящем матче с российским спортсменом Асланом Карацевым в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
«Раскрою секрет – мы проводили тренировочный сет, и я проиграл 0:6. Он такой агрессивный. Так что снова – нужно просто выкладываться. Все соперники очень сильные», — приводит слова Чжичжэня ESPN.
В матче четвёртого круга соревнований Карацев, занимающий 121-е место в рейтинге АТР, нанёс поражение третьей ракетке мира, соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 7:6 (7:1), 6:4. В четвертьфинале соперником Карацева станет входящий в топ-100 теннисист из Китая Чжичжэнь.
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
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