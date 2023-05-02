Александр Зверев выпадет из топ-20 впервые с 2017 года

Немецкий теннисист, 16-я ракетка мира Александр Зверев в понедельник, 8 мая, опустится на 22-ю строчку рейтинга. Спортсмен выпадет из топ-20 впервые с апреля 2017 года. У него сгорит 510 очков за прошлогодний финал серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что в конце апреля 26-летний Зверев стал единственным действующим игроком в возрасте младше 30 лет, которому удалось преодолеть рубеж в 350 побед в туре. 350-я победа Зверева на уровне ATP произошла на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Во втором круге соревнований Александр со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:0 обыграл представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну, в третьем — разгромил француза Уго Гренье 6:1, 6:0. В 1/8 финала Зверев проиграл Карлосу Алькарасу 6:1, 6:2.