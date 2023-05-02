Алькарас: пытаюсь вообще не показывать сопернику, что я нервничаю

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над представителем Германии Александром Зверевым (16-й в рейтинге ATP) в матче четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) — 6:1, 6:2.

«Для меня удивительно играть на том уровне, который я показал сегодня. Я не был уверен, что это возможно. Я хорошо играл и сейчас чувствую себя очень здорово, этот матч вселяет в меня большую уверенность.

Поначалу было много нервов, но потом я с ними справился. Лучшие игроки в мире умеют справляться с нервами, и я стараюсь также преуспеть в этом. Пытаюсь вообще не показывать сопернику, что нервничаю. Стараюсь наслаждаться игрой здесь, на глазах у домашней публики в Мадриде, получаю удовольствие от каждого момента», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Соперником Карлоса Алькараса в матче 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде станет россиянин Карен Хачанов.