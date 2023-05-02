Алькарас: пытаюсь вообще не показывать сопернику, что я нервничаю

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над представителем Германии Александром Зверевым (16-й в рейтинге ATP) в матче четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) — 6:1, 6:2.
«Для меня удивительно играть на том уровне, который я показал сегодня. Я не был уверен, что это возможно. Я хорошо играл и сейчас чувствую себя очень здорово, этот матч вселяет в меня большую уверенность.
Поначалу было много нервов, но потом я с ними справился. Лучшие игроки в мире умеют справляться с нервами, и я стараюсь также преуспеть в этом. Пытаюсь вообще не показывать сопернику, что нервничаю. Стараюсь наслаждаться игрой здесь, на глазах у домашней публики в Мадриде, получаю удовольствие от каждого момента», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
Соперником Карлоса Алькараса в матче 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде станет россиянин Карен Хачанов.
- 2 мая 2023
-
23:46
-
23:34
-
23:27
-
23:23
-
23:15
-
22:36
-
22:15
-
21:15
-
19:26
-
19:06
-
18:33
-
18:19
-
17:47
-
17:40
-
16:47
-
16:47
-
16:21
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:10
-
15:31
-
15:07
-
14:58
-
14:56
-
14:40
-
13:57
-
12:24
-
11:30
-
10:32
-
10:30
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
09:00