Энди Маррей сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Британский теннисист, двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде, обладатель 46 титулов в одиночном разряде Энди Маррей объяснил, почему в споре «Лионель Месси или Криштиану Роналду» выбрал аргентинского футболиста.
«Месси или Роналду? Месси. Почему он? Хороший вопрос. Думаю, после чемпионата мира я должен выбрать его», — сказал Маррей в подкасте ATP Tennis Radio.
35-летний Лионель Месси выступает с 2021 года за французский «ПСЖ». Сегодня, 2 мая, появилась информация, что аргентинца отстранили от команды на две недели за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию. Эта информация ещё не подтверждена в официальных источниках, но, вероятно, в клубе не будут продлевать контракт с Месси, истекающий летом.
38-летний Роналду стал игроком саудовского клуба «Аль-Наср» в декабре 2022 года. Он подписал долгосрочный контракт, по которому также будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
- 2 мая 2023
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