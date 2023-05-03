Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Саккари обыграла Бегу и вышла в полуфинал турнира в Мадриде, где сыграет против Соболенко

Девятая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), обыграв в матче 1/4 финала представительницу Румынии Ирину Бегу (35-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой греческой теннисистки со счётом 6:7(3:7), 6:4, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. Саккари четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 21. На счету Бегу один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В полуфинальном матче Мария Саккари сразится со второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко.

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек.