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Циципас победил Сапату-Миральеса в матче четвёртого круга турнира в Мадриде

Циципас победил Сапату-Миральеса в матче четвёртого круга турнира в Мадриде
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Четвёртый «сеяный» на турнире в Мадриде грек Стефанос Циципас выиграл встречу 4-го круга у испанца Бернабе Сапаты-Миральеса в двух сетах — 6:3, 6:1. Игра продолжалась всего 1 час 13 минут.

Циципас допустил одну двойную ошибку и реализовал семь из 16 брейк-пойнтов. У Сапаты-Миральеса на счету две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх. В матче не было ни одного эйса. Грек допустил четыре невынужденных ошибки, а испанец семь. В четвертьфинале Циципасу будет противостоять Ян Леннард-Штруфф из Германии. Игра запланирована на 4 мая.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас. Призовой фонд соревнования составляет € 7 705 780.

Мадрид (м). 4-й круг
03 мая 2023, среда. 00:20 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии
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