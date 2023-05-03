Мадрид-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей седьмого игрового дня
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Вчера, 2 мая, завершился очередной игровой день турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до субботы, 6 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Теннис. Турнир WTA-1000, грунт, Мадрид. Результаты игрового дня
Мария Саккари (Греция) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.
Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – Арина Соболенко (Белоруссия) – 6:2, 2:6, 1:6.
Таким образом, в полуфинальном матче турнира Мария Саккари сразится со второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко. Встреча состоится завтра, 4 мая. Начало — 12:00 мск.
Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек.
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