Мадрид-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей седьмого игрового дня

Вчера, 2 мая, завершился очередной игровой день турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до субботы, 6 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, грунт, Мадрид. Результаты игрового дня

Мария Саккари (Греция) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – Арина Соболенко (Белоруссия) – 6:2, 2:6, 1:6.

Таким образом, в полуфинальном матче турнира Мария Саккари сразится со второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко. Встреча состоится завтра, 4 мая. Начало — 12:00 мск.

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек.