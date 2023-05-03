Мадрид-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей седьмого игрового дня

Вчера, 2 мая, завершился очередной игровой день турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до воскресенья, 7 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Теннис. Турнир ATP-1000, грунт, Мадрид. Результаты игрового дня
Хауме Мунар (Испания) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 3:6, 0:6.
Карен Хачанов (Россия) – Андрей Рублёв (Россия) – 7:6 (10:8), 6:4.
Аслан Карацев (Россия) – Даниил Медведев (Россия) – 7:6 (7:1), 6:4.
Борна Чорич (Хорватия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)
Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:2
Тейлор Фритц (США) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10)
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Педро Качин (Аргентина) – 7:6 (9:7), 6:7 (7:9), 6:3
Бернабе Сапата-Миральес (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 3:6, 1:6.
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