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Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей девятого игрового дня

Сегодня, 2 мая, продолжится грунтовый турнир категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание девятого игрового дня

Карен Хачанов (Россия) – Карлос Алькарас (Испания) – начало матча приблизительно в 17:00 мск.

Даниэль Альтмайер (Германия) – Борна Чорич (Хорватия) – начало матча приблизительно в 22:30 мск.

Во вторник, 2 мая, в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) россиянин Карен Хачанов (12-й в рейтинге ATP) победил соотечественника Андрея Рублёва, шестую ракетку мира. Напряжённая встреча завершилась со счётом 2:0 (7:6 (10:8), 6:4).

Для Карена Хачанова это первый выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.