Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей девятого игрового дня

Сегодня, 2 мая, продолжится грунтовый турнир категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня соревнований.
Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание девятого игрового дня
Карен Хачанов (Россия) – Карлос Алькарас (Испания) – начало матча приблизительно в 17:00 мск.
Даниэль Альтмайер (Германия) – Борна Чорич (Хорватия) – начало матча приблизительно в 22:30 мск.
Во вторник, 2 мая, в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) россиянин Карен Хачанов (12-й в рейтинге ATP) победил соотечественника Андрея Рублёва, шестую ракетку мира. Напряжённая встреча завершилась со счётом 2:0 (7:6 (10:8), 6:4).
Для Карена Хачанова это первый выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.
- 3 мая 2023
-
09:00
-
08:00
-
03:40
-
03:26
-
02:51
-
00:11
- 2 мая 2023
-
23:46
-
23:34
-
23:27
-
23:23
-
23:15
-
22:36
-
22:15
-
21:15
-
19:26
-
19:06
-
18:33
-
18:19
-
17:47
-
17:40
-
16:47
-
16:47
-
16:21
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:10
-
15:31
-
15:07
-
14:58
-
14:56
-
14:40
-
13:57
-
12:24
-
11:30