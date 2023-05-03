Циципас — об одноручном бэкхенде: это как пробить хоум-ран бейсбольной битой

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал свой одноручный бэкхенд. В матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде, в котором грек уверенно одолел испанского спортсмена Бернабе Сапату-Миральеса со счётом 2:0 (6:3, 6:1), Циципас выполнил сразу несколько ударов по линии слева.

«Это как пробить хоум-ран бейсбольной битой – от одноручного бэкхенда такие же ощущения. И всегда были.

Я рад, что мне удалось точно направлять мяч. Было несколько случаев, когда соперник наносил глубокий удар, и в таких ситуациях ждёшь кросс, но мне удавалось без усилий переправлять мяч в любую точку корта.

Приятные ощущения. Я много над этим работал. И рад, что сегодня у меня получалось», — сказал Циципас в послематчевом интервью на корте.

В матче четвертьфинала Стефанос Циципас сыграет против немецкого теннисистка Яна-Леннарда Штруффа. Их встреча пройдёт в четверг, 4 мая.