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«Иногда люди приходят для того, чтобы спровоцировать нас». Медведев — о свисте на стадионе

«Иногда люди приходят для того, чтобы спровоцировать нас». Медведев — о свисте на стадионе
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Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою эмоциональную реакцию на свист болельщиков во время матча четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде (Испания). В начале второго сета встречи с другим россиянином, Асланом Карацевым, Медведев сел на свою скамейку у корта после того, как публика начала освистывать его, и отказывался возвращаться в игру до восстановления тишины на стадионе.

«В последнее время я понимаю, что люди в некоторых случаях приходят на стадион только для этого: чтобы спровоцировать нас и испытать то волнение, заставляющее нас нервничать. Им не так важно, что происходит на корте: просто что-то случается, и они начинают свистеть. Я бросил ракетку после первого сета, потому что был недоволен своими ошибками. Они начали освистывать меня, и внутри я сказал: «Давайте, свистите громче».

Однако когда играешь хорошо, можно легко вернуть их на свою сторону. Иногда ты этого заслуживаешь, иногда — нет. Я сломал ракетку и, наверное, заслужил это. Как-то раз я попросил повтор, и меня освистали. По какой причине? Вы не хотите, чтобы я запрашивал подтверждение попадания?» — цитирует Медведева итальянское издание OA sport.

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