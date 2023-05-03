Тарпищев: только дилетанты сравнивают Андрееву с Шараповой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о выступлении 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Он отметил, что не стоит сравнивать юную спортсменку с Марией Шараповой.

«Для своего возраста она, безусловно, хорошо сыграла. На сегодня результат отличный, но, увы, у молодёжи большой процент подающих надежды потом пропадает. Пока гарантий нет никаких, что Андреева станет топовой теннисисткой. Надо продолжать работать, надо прогрессировать, пока она молодец. Только дилетанты сравнивают её с Шараповой. Подождем, время есть, но задел она сделала хороший», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Андреева дошла до 1/8 финала турнира в Мадриде, где проиграла второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу белорусской спортсменки.