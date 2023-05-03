Впервые в истории ATP в 1/4 финала «Мастерса» сыграют два лаки-лузера

Во вторник, 2 мая, стали известны все четвертьфиналисты турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). Впервые в истории в эту стадию турнира вышли сразу два теннисиста, попавшие в основную сетку как лаки-лузеры: Ян-Леннард Штруфф и Даниэль Альтмайер (оба — Германия).
4 мая, в четверг, свой матч 1/4 финала проведёт Ян-Леннард Штруфф. Он сыграет против греческого теннисиста, пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса. Ранее Штруфф одолел Душана Лайовича, обыгравшего в финале турнира категории ATP 250, проходившего в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), россиянина Андрея Рублёва.
В среду, 3 мая, в четверть финале сыграет Даниэль Альтмайер. Его соперник — хорват Борна Чорич, 20-я ракетка мира. Приблизительное время начала их матча — 22:30 мск.
Немецкие теннисисты стали 17-м и 18-м лаки-лузерами, которым удалось пробиться в 1/4 финала. Однако ранее за всю историю только два лаки-лузера проходили в следующую стадию турнира: Томас Юханссон в Торонто-2004 и Люка Пуйе в Риме-2016.
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