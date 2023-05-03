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Лоренцо Музетти: надеюсь сыграть с Рафаэлем Надалем, но не на грунте

Лоренцо Музетти: надеюсь сыграть с Рафаэлем Надалем, но не на грунте
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Итальянский теннисист, 20-я ракетка мира Лоренцо Музетти признался, что хотел бы сыграть с швейцарцем Роджером Федерером и испанским спортсменом Рафаэлем Надалем.

«Конечно, я хочу сыграть с Надалем. Я мечтал встретиться с Федерером на корте, но он завершил карьеру. Я играл с ним на тренировке, чтобы проверить свои силы, но настоящий матч с легендой и тренировка — это не одно и то же. Аналогичная ситуация с Надалем. Надеюсь, мы встретимся, но не на грунте, потому что это было бы очень сложно. Однако такие матчи ты никогда не забываешь. Если говорить о сравнении теннисистов, то это сложный вопрос. Все игры разные, но думаю, что мой стиль похож на стиль игры Роджера», — приводит слова Музетти Clay Tenis.

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