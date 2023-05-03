Алькарас — о славе: не думаю, что я очень знаменит

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о славе и повышенном внимании к себе.

«Я обычный парень. Не думаю, что я очень знаменит, понимаете. Я всегда буду тем же человеком со своими друзьями и родителями. Думаю, что мои родители проделали серьёзную работу, когда я был маленьким. Со мной ничего не происходит, я всегда буду таким же. Для меня ничего не меняется», — приводит слова Алькараса ASAP Sports.

Ранее Алькарас одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым (16-й в рейтинге ATP) в матче 1/8 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу испанца. Соперником Карлоса Алькараса в матче 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде станет россиянин Карен Хачанов.