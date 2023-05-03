Соболенко — о соперницах с низким рейтингом: играя на топ-уровне, не нужно торопиться

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о различиях между спортсменами топового уровня и низкорейтинговыми теннисистками в личных встречах.
«У нас другое мышление. Соперницы помоложе действительно более заряженные, и я не хочу сказать, что топ-игроки не хотят выигрывать, но они лучше понимают игру и не такие, скажем так, сумасшедшие.
Ты играешь с большей страстью, не сходишь с ума из-за каких-то вещей. Если видишь возможность, сразу её используешь. Молодые игроки в такой же ситуации сходят с ума: «Боже мой, это мой шанс, я обязана им воспользоваться». И упускают его, потому что слишком много думают.
Когда ты топ-игрок, ты понимаешь: «Окей, вот моя возможность». И просто ею пользуешься. Ты как бы спокойнее и лучше разбираешься. Поэтому я предпочитаю быть топом перед третьим сетом (улыбается).
Паникуют ли теннисистки? Это не паника. Просто когда ты чего-то сильно хочешь ещё с детства, начинаешь сходить с ума из-за некоторых вещей. Иногда слишком сильно стараешься. Слишком сильно бьёшь или прикладываешь больше усилий, чем нужно.
Если вспоминать, какой была я, то у меня были проблемы с передвижением по корту – иногда я слишком старалась и не могла подстроиться под мяч. Все потому, что на корте я вела себя как сумасшедшая.
Когда ты играешь на топ-уровне, не нужно торопить события. Лучше сделать лишний удар, чем рискнуть и проиграть.
Да, я говорю умные вещи, я знаю (смеётся)», — сказала Арина Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде.
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