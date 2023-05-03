Соболенко — о плюсах и минусах спорта: я предпочитаю считать, что у нас отличная жизнь

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что именно она считает лучшими и худшими аспектами жизни профессиональной спортсменки.

«Сложный вопрос. Лучше всего то, что мы путешествуем по миру, можем посмотреть красивые города. Но в то же время это и худшее – потому что ты не видишься с родными. Большую часть времени проводишь в одиночестве, и нужно самой справляться с эмоциями. Думаю, это и лучшее, и худшее в жизни теннисистки.

Но я предпочитаю считать, что у нас отличная жизнь. Мы многому учимся. Можем увидеть разных людей, разные менталитеты. Можем учиться и становиться лучше в человеческом плане.

Не знаю. По-моему, в жизни теннисистки нет ничего плохого. И когда мы закончим карьеру, то будем проводить так много времени с родными, что я, наверное, буду скучать по этой жизни», — поделилась Соболенко на пресс-конференции.