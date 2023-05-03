Александр Зверев: мы с Карлосом Алькарасом сейчас на разных уровнях

Немецкий теннисист, 16-я ракетка мира Александр Зверев прокомментировал поражение в матче 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) с испанским спортсменом Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP).

«Это процесс со взлётами и падениями. Карлос — один из лучших игроков в мире, и сейчас мы с ним на разных уровнях. Молодец, Карлос! Надеюсь, мы снова встретимся в более конкурентном матче», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, встреча спортсменов завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу испанца. Соперником Карлоса Алькараса в матче 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде станет россиянин Карен Хачанов. Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая.