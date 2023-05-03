Мама Циципаса — о топовом уровне сына: у Степы получилось сделать прорыв достаточно быстро

Мама греческого теннисиста, пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса, сама в прошлом советская и греческая спортсменка Юлия Сальникова рассказала о взлёте карьеры сына и его попадании в топ-5 теннисистов мира.

«У многих переход в большой спорт занимает в два раза дольше. Я не хочу комплиментов на этот счет, но у Степы получилось сделать этот прорыв достаточно быстро. И это было словно момент из мультика: вот мы смотрим, мечтаем и не можем себе представить, что по мячу можно вот так бить, вот так подавать и выходить к сетке, заканчивая слёта…а вот мы уже сами пытаемся это сделать в матчах против игроков, за которыми ещё недавно следили с замиранием.

Я не могу сказать, что сын рано ворвался в топ. В эти годы Зверев и Рублёв уже брали крупные турниры. Год разницы – он такой незаметный казалось бы. Но в случае со Степой это сыграло роль. До переезда в академию Муратоглу он физически был слабее. Вот когда ему выделили тренера по физической подготовке, с которым они уже много лет вместе, дело сдвинулось. Получается, что на новый уровень он вышел на пороге 19 и 20 лет.

В Канаде он тогда обыграл Джоковича, и Зверева тоже. И начал набирать ход. В какой-то момент уже и Гоффен не представлял нам угрозы. Хотя когда-то казалось, что обыграть Давида – это просто невероятно. И с Димитровым, Монфисом и другими он уже играл на равных. По ходу обыграл и Федерера, и Надаля, это уже пришло позже. Победу над Джоковичем он одержал несколько раньше, но потом потребовалось много времени, чтобы его ещё раз обыграть. В общем, элита – это элита. Играя против них, ты всегда должен быть в отличной форме, в этот день тебе должно везти немного больше чем им, и тогда всё может получиться», — цитирует Сальникову Telegraph.