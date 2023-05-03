Мама Циципаса: Стёпа живёт абсолютно самостоятельной жизнью

Бывшая советская и греческая теннисистка Юлия Сальникова, мама пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса, рассказала о любви сына к самостоятельности и одиночеству.

«Стёпа живёт абсолютно самостоятельной жизнью. Может при встрече меня обнять, поцеловать, сказать, как сильно любит. После тренировки или матча я могу зайти к нему в комнату, обсудить что-то — не обязательно про теннис — и минут через десять я могу услышать: «Мам, я хочу побыть один». Что ж, я встаю и ухожу.

Стёпа, безусловно, интроверт и любит быть один. Как мы уже не раз обсуждали, в профессии это не располагает к формированию имиджа. Чтобы общаться с журналистами и спонсорами, а потом выходить на новый уровень жизни после теннисной карьеры — куда легче это делать, будучи экстравертом. Но он искренне любит быть один», — приводит слова Сальниковой телеграм-канал «Теннисология».