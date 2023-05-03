Мама Циципаса рассказала о роли русских корней в жизни теннисиста

Советская и греческая теннисистка в прошлом, мама пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова рассказала о роли русских корней в их семье.

«Вообще юмор российских теннисных фанатов мне очень нравится. Особенно я люблю саркастические комментарии. Не только про греческого философа. Некоторые бывают прямо в точку. Есть люди, которые разобрались в его характере и зовут его Стёпа или Стёпка. И пишут в духе: «Ну, что там Стёпка опять?»

Мы всегда общаемся только на русском. Исключение может быть в том случае, если мне надо сказать что-то такое, чтобы окружающие рядом не поняли. Тогда мы переходим на греческий. Простая беседа за завтраком на русском? Да, конечно. Бывает только, если Стёпа начинает очень быстро говорить и мысль опережает слово, то он может перейти на английский или греческий.

Кстати то, что в шутку многие называют Стёпу философом, я не связываю с его греческими корнями. Помимо того, что мой папа известен как футболист, он еще был и журналистом (Сергей Сальников – советский футболист, игрок олимпийской и национальной сборной СССР. — прим. «Чемпионата»). Папа был начитанным и прогрессивным для своего времени, настолько, что его даже дисквалифицировали за то, что в его багаже нашли книгу Пастернака. Он хорошо писал и размышлял, имея цепкий взгляд на вещи. Для профессиональных спортсменов, и особенно для теннисистов, это важное умение. И вот это стремление размышлять и пытаться понять мир, я думаю, в Стёпе как раз русское. Это идёт от моих родителей, от меня. Но конечно, людям проще найти объяснение в греческой крови.

Стёпа хорошо разбирается в кино. И я тоже склонна думать, что это связано с российским и советским кинематографом. В Греции не такое богатое наследие в этом плане. Мультики они у нас они смотрели советские: «Ну, погоди!», про Винни-Пуха. Сказки, конечно, тоже читали. Стёпа прекрасно знает таких персонажей как Баба Яга и Кощей Бессмертный. Особенно он боялся Кощея и от ужаса сразу засыпал», — цитирует Юлию Сальникову телеграм-канал «Теннисология».