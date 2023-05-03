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Джессика Пегула: мне нравится находить контакт со зрителями через юмор

Джессика Пегула: мне нравится находить контакт со зрителями через юмор
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала о том, как находит контакт с любителями тенниса.

«Думаю, у меня всегда было хорошее, какое-то сухое чувство юмора. Но это весело. Возможно, люди узнают во мне самих себя. Было бы здорово видеть, как люди ценят то, что даже будучи спортсменами, мы остаёмся обычными людьми. Мне нравится находить связь со зрителями через юмор. Важно показывать свою индивидуальность, потому что, на мой взгляд, это привлекает болельщиков. Проще быть собой, и при личном общении, и в социальных сетях», — приводит слова Пегулы Tennis Up To Date.

Напомним, Пегула сейчас играет с россиянкой Вероникой Кудерметовой в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

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