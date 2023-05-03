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Кудерметова в борьбе взяла у Пегулы первый сет матча 1/4 финала турнира WTA-1000

Кудерметова в борьбе взяла у Пегулы первый сет матча 1/4 финала турнира WTA-1000
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Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова одержала победу в первом сете матча четвертьфинала турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Спортсменка обыграла соперницу, третью ракетку мира из США Джессику Пегулу, со счётом 6:4.

Мадрид (ж). 1/4 финала
03 мая 2023, среда. 14:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
4 		6  
6 		0  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи Кудерметова — Пегула.

Первый сет матча продолжался 50 минут. На счету Джессики Пегулы три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Кудерметова, в свою очередь, выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Сейчас идёт второй сет встречи спортсменок. Матч проходит на стадионе Каха Махика, на корте имени Маноло Сантаны. Теннисистки играют на грунтовом покрытии.

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