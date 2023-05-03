Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина: Алькарас — явный фаворит в матче с Хачановым. Карлос сильнее по всем показателям

Веснина: Алькарас — явный фаворит в матче с Хачановым. Карлос сильнее по всем показателям
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина высказалась о предстоящем матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между россиянином Кареном Хачановым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Конечно же, Алькарас — явный фаворит в матче с Хачановым. Вторая ракетка мира, ещё и играет дома, на своём любимом покрытии. Но для теннисистов нет ничего невозможно, необходимо бороться до самого конца.

Уверена, что Хачанов будет супермотивирован и настроен только на победу! Многое будет зависеть от того, какой уровень тенниса покажет Алькарас. Если испанец даст хоть малейший шанс зацепиться, Карен им сразу же воспользуется и доставит серьёзные проблемы. Испанец сейчас по всем показателям сильнее Хачанова, но я всё равно верю в нашего игрока. Вперёд, Карен!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
Кудерметова победила американку в 1/4 финала! Хачанов и Алькарас скоро начнут. LIVE!
Live
Кудерметова победила американку в 1/4 финала! Хачанов и Алькарас скоро начнут. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023