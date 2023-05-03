Веснина: Алькарас — явный фаворит в матче с Хачановым. Карлос сильнее по всем показателям

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина высказалась о предстоящем матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между россиянином Кареном Хачановым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Конечно же, Алькарас — явный фаворит в матче с Хачановым. Вторая ракетка мира, ещё и играет дома, на своём любимом покрытии. Но для теннисистов нет ничего невозможно, необходимо бороться до самого конца.

Уверена, что Хачанов будет супермотивирован и настроен только на победу! Многое будет зависеть от того, какой уровень тенниса покажет Алькарас. Если испанец даст хоть малейший шанс зацепиться, Карен им сразу же воспользуется и доставит серьёзные проблемы. Испанец сейчас по всем показателям сильнее Хачанова, но я всё равно верю в нашего игрока. Вперёд, Карен!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.