Селиваненко: сильные стороны Хачанова позволят ему навязать борьбу Алькарасу

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о предстоящем матче между россиянином, 12-й ракеткой мира Кареном Хачановым и второй ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом.

«Шансы в теннисе есть всегда, пока не сыгран последний розыгрыш матча. Очевидно, что Карлос на грунте чрезвычайно силён, но на таком уровне никто не выходит на корт без желания использовать свой шанс. Карен знает свои сильные стороны, которые в сочетании с дисциплиной в игре дают возможность навязать борьбу любому из лидеров тура», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Встреча Хачанова и Алькараса в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде пройдёт в среду, 3 мая. Предварительное время начала — 17:00 мск.