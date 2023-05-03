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Кудерметова выстояла в матче с Пегулой и вышла в полуфинал турнира WTA-1000

Кудерметова выстояла в матче с Пегулой и вышла в полуфинал турнира WTA-1000
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Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова одержала волевую победу в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменка победила третью ракетку мира, американскую теннисистку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:4, 0:6, 6:4).

Мадрид (ж). 1/4 финала
03 мая 2023, среда. 14:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		0 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Матч длился 2 часа 5 минут. За это время Кудерметова выполнила три эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету её соперницы Пегулы четыре эйса, 7 реализованных брейк-пойнтов из 12, а также три двойные ошибки.

В полуфинале Вероника Кудерметова встретится с победительницей пары Ига Свёнтек (первая ракетка мира из Польши) — Петра Мартич (33-я ракетка мира из Хорватии). Соперница российской теннисистки определится в среду, 3 мая. Время начала встречи Свёнтек и Мартич — 21:00 мск.

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