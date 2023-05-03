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Видеообзор победы Вероники Кудерметовой над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой

Видеообзор победы Вероники Кудерметовой над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой
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В среду, 3 мая, 13-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала волевую победу над третьей ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. В трёх сетах россиянка смогла пробиться в первый в своей карьере полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:4, 0:6, 6:4).

Мадрид (ж). 1/4 финала
03 мая 2023, среда. 14:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		0 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором сенсационной победы Вероники Кудерметовой над Джессикой Пегулой в 1/4 финала турнира в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В полуфинале Кудерметова сыграет либо с польской теннисисткой Игой Свёнтек, первой ракеткой мира, либо с хорваткой Петрой Мартич, занимающей 33-ю строчку в рейтинге WTA.

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