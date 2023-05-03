Видеообзор победы Вероники Кудерметовой над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой

В среду, 3 мая, 13-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала волевую победу над третьей ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. В трёх сетах россиянка смогла пробиться в первый в своей карьере полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:4, 0:6, 6:4).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором сенсационной победы Вероники Кудерметовой над Джессикой Пегулой в 1/4 финала турнира в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В полуфинале Кудерметова сыграет либо с польской теннисисткой Игой Свёнтек, первой ракеткой мира, либо с хорваткой Петрой Мартич, занимающей 33-ю строчку в рейтинге WTA.