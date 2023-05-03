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Синнер — о Руне: у меня нет проблем ни с кем из теннисистов в туре

Синнер — о Руне: у меня нет проблем ни с кем из теннисистов в туре
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Восьмая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о взаимоотношениях с другими спортсменами.

«Все видят, что следующее поколение теннисистов уже приближается. Я, Алькарас, Руне, Циципас, Зверев, Медведев. Мы все очень молоды. И появляются другие игроки. Приятно наблюдать за победами этих теннисистов. Все люди разные, у всех разные характеры и стили игры. Приятно быть частью этого.

Что касается напряжённого матча с Руне, у меня нет проблем ни с кем из парней в туре. Это важно для меня. Я со всеми общаюсь и поддерживаю хорошие отношения. Но я больше сконцентрирован на своей работе», — приводит слова Синнера Interview Magazine.

Напомним, перед полуфинальным матчем на «Мастерсе» в Монте-Карло Синнер и датчанин Хольгер Руне обменялись сдержанными рукопожатиями. По ходу встречи у Руне возникло несколько конфликтов с болельщиками.

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