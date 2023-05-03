Синнер — о Руне: у меня нет проблем ни с кем из теннисистов в туре

Восьмая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о взаимоотношениях с другими спортсменами.
«Все видят, что следующее поколение теннисистов уже приближается. Я, Алькарас, Руне, Циципас, Зверев, Медведев. Мы все очень молоды. И появляются другие игроки. Приятно наблюдать за победами этих теннисистов. Все люди разные, у всех разные характеры и стили игры. Приятно быть частью этого.
Что касается напряжённого матча с Руне, у меня нет проблем ни с кем из парней в туре. Это важно для меня. Я со всеми общаюсь и поддерживаю хорошие отношения. Но я больше сконцентрирован на своей работе», — приводит слова Синнера Interview Magazine.
Напомним, перед полуфинальным матчем на «Мастерсе» в Монте-Карло Синнер и датчанин Хольгер Руне обменялись сдержанными рукопожатиями. По ходу встречи у Руне возникло несколько конфликтов с болельщиками.
- 3 мая 2023
-
18:29
-
18:02
-
17:21
-
16:58
-
16:54
-
16:46
-
16:20
-
16:18
-
15:55
-
15:30
-
15:24
-
15:03
-
14:48
-
14:47
-
14:15
-
14:11
-
13:52
-
13:35
-
13:01
-
12:50
-
12:33
-
12:21
-
12:03
-
12:00
-
11:40
-
11:14
-
10:56
-
10:27
-
10:10
-
09:47
-
09:46
-
09:00
-
08:00
-
03:40
-
03:26