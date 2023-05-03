Роджер Федерер вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер занял девятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года по версии Forbes.

41-летний швейцарец, завершивший профессиональную карьеру в сентябре 2022 года, сумел в период с мая того же года по март 2023-го заработать € 86 млн, из которых лишь € 0,090 тыс. в качестве призовых за турниры.

Первое место в рейтинге занял футболист саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. 37-летний португалец заработал за последние 12 месяцев € 123,9 млн ($ 136 млн), из которых € 41,9 млн (€ 46 млн) составила зарплата в клубах («Манчестер Юнайтед», «Аль-Наср»), а ещё € 81,9 млн ($ 90 млн) — различные рекламные и спонсорские контракты.

Прошлогодний лидер рейтинга нападающий «ПСЖ» Лионель Месси за обозначенный период заработал € 118,4 млн ($ 130 млн), из них € 68 млн ($ 75 млн) — зарплата. На третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов года — форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Доход 24-летнего французского нападающего составил € 109 млн ($ 120 млн).

Роджер Федерер впервые за 15 лет покатался на горных лыжах. Видеоролик: