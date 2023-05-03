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Карен Хачанов уступил Карлосу Алькарасу в стартовом сете четвертьфинала турнира в Мадриде

Карен Хачанов уступил Карлосу Алькарасу в стартовом сете четвертьфинала турнира в Мадриде
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Завершился первый сет четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где серебряный призёр Олимпиады-2020, 12-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов сражается с чемпионом US Open – 2022 испанцем Карлосом Алькарасом.

Победителем первой партии со счётом 6:4 стал Алькарас (1). Сет продлился 50 минут. Алькарас за это время реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Хачанов же не сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию поединка: Карен Хачанов – Карлос Алькарас в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/4 финала
03 мая 2023, среда. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1  
4 		4  
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Отметим, что победитель данного матча в полуфинале сразится либо с Борной Чоричем (Хорватия, 17), либо с Даниэлем Альтмайером (Германия, LL).

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