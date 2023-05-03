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Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, уступив Алькарасу

Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, уступив Алькарасу
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном матче Хачанов (10) со счётом 4:6, 5:7 проиграл действующему чемпиону соревнований, второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (1). Встреча продлилась 1 час и 52 минуты. Отметим, что во втором сете Хачанов вёл со счётом 4:1, но упустил данное преимущество.

Хачанов один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Алькараса пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнтов из шести.

За место во втором полуфинале Мадрида подряд Алькарас сразится либо с Борной Чоричем (Хорватия, 17), либо с Даниэлем Альтмайером (Германия, LL).

Мадрид (м). 1/4 финала
03 мая 2023, среда. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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