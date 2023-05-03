Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, уступив Алькарасу

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном матче Хачанов (10) со счётом 4:6, 5:7 проиграл действующему чемпиону соревнований, второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (1). Встреча продлилась 1 час и 52 минуты. Отметим, что во втором сете Хачанов вёл со счётом 4:1, но упустил данное преимущество.

Хачанов один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Алькараса пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнтов из шести.

За место во втором полуфинале Мадрида подряд Алькарас сразится либо с Борной Чоричем (Хорватия, 17), либо с Даниэлем Альтмайером (Германия, LL).