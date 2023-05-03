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Видеообзор поражения Карена Хачанова от Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Мадриде

Видеообзор поражения Карена Хачанова от Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Мадриде
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном матче Хачанов (10) со счётом 4:6, 5:7 проиграл действующему чемпиону соревнований, второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (1). Встреча продлилась 1 час и 52 минуты. Отметим, что во втором сете Хачанов вёл со счётом 4:1, но упустил данное преимущество – Алькарас взял пять геймов подряд.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

За место во втором полуфинале Мадрида подряд Алькарас сразится либо с Борной Чоричем (Хорватия, 17), либо с Даниэлем Альтмайером (Германия, LL).

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