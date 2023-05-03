Селиваненко: Хачанов показал хороший уровень игры с Алькарасом, но не хватило прочности
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рокомментировал поражение серебряного призёра Олимпиады-2020, 12-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Мадриде (Испания) с чемпионом US Open – 2022, 19-летним Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу испанца.
«Хачанов показал очень хороший уровень игры. Во втором сете ему немного не хватило до перевода матча в решающую партию. Стоит отметить, что начиная со счета 2:5 Алькарас практически перестал ошибаться, и Карену не хватило запаса прочности. В любом случае опыт таких матчей всегда крайне важен для теннисиста», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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