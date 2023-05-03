Алькарас — о Хачанове: у него были шансы выиграть второй сет, было тяжело отыграться

Действующий чемпион грунтового турнира серии «Мастерс» испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира со счётом 6:4, 7:5.

«Было довольно тяжело. Первый сет получился упорным. Во втором у меня были проблемы – проигрывал с брейком, и у него было два брейк-пойнта, чтобы сделать второй. Так что было тяжело отыграться. У него были все шансы выиграть второй сет.

К счастью, я знал, что у меня будут шансы. Я просто старался использовать возможности. Очень рад, что прошёл дальше», — приводит слова Алькараса ATP Tour.

За место во втором полуфинале Мадрида подряд Карлос Алькарас сразится либо с Борной Чоричем (Хорватия, 17), либо с Даниэлем Альтмайером (Германия, LL).