Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде
Аудио-версия:
Комментарии

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В четвертьфинальном матче Хачанов и Рублёв со счётом 6:7 (5:7), 6:3, [10:8] обыграли опытный тандем Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус (Новая Зеландия). Встреча продлилась 1 час и 40 минут. Рублёв и Хачанов четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету Маррея и Винуса четыре эйса, три двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Отметим, что для Хачанова это был второй матч за день. Ранее он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале одиночного разряда.

За выход в финал престижных соревнований Рублёв и Хачанов сразятся с парой Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Роже (Нидерланды), которые получили на турнире четвёртый номер посева.

Мадрид — парный разряд (м). 1/4 финала
03 мая 2023, среда. 20:45 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 1 10
7 7 		3 0 8
         
Джейми Маррей
Великобритания
Джейми Маррей
Майкл Винус
Новая Зеландия
Майкл Винус
Д. Маррей М. Винус
Материалы по теме
Хачанов не справился с 19-летним Алькарасом: в сетке «Мастерса» остался один россиянин
Хачанов не справился с 19-летним Алькарасом: в сетке «Мастерса» остался один россиянин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023