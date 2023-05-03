Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В четвертьфинальном матче Хачанов и Рублёв со счётом 6:7 (5:7), 6:3, [10:8] обыграли опытный тандем Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус (Новая Зеландия). Встреча продлилась 1 час и 40 минут. Рублёв и Хачанов четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету Маррея и Винуса четыре эйса, три двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Отметим, что для Хачанова это был второй матч за день. Ранее он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале одиночного разряда.

За выход в финал престижных соревнований Рублёв и Хачанов сразятся с парой Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Роже (Нидерланды), которые получили на турнире четвёртый номер посева.