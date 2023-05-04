Мадрид-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 9-го игрового дня
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В Мадриде (Испания) прошёл девятый игровой день грунтового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. WTA-1000, Мадрид, 1/4 финала. Результаты 9-го игрового дня
Джессика Пегула (США, 3) — Вероника Кудерметова (Россия, 12) — 4:6, 6:0, 4:6.
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Петра Мартич (Хорватия, 27) — 6:0, 6:3.
Отметим, что россиянка Кудерметова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира подобного уровня. За выход в решающую стадию она сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.
За титул в Мадриде теннисистка получит 1 тыс. рейтинговых очков и более € 1,1 млн. В прошлом году соревнования выиграла представительница Туниса Онс Жабер, снявшаяся с текущего розыгрыша из-за травмы.
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