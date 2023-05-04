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Мадрид-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 9-го игрового дня

Мадрид-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 9-го игрового дня
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В Мадриде (Испания) прошёл девятый игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс», Мадрид, 1/4 финала. Результаты девятого игрового дня

Карен Хачанов (Россия, 10) – Карлос Алькарас (Испания, 1) – 4:6, 5:7.
Даниэль Альтмайер (Германия, LL) – Борна Чорич (Хорватия, 17) – 3:6, 3:6.

Отметим, что в сетке соревнований остался лишь один россиянин – Аслан Карацев (Q), ранее неожиданно обыгравший третью ракетку мира, соотечественника Даниила Медведева. За выход в полуфинал престижных соревнований он сразится с представителем Китая Чжан Чжичжэнем.

Чемпион турнира в Мадриде получит 1000 рейтинговых очков и более € 1,1 млн. В прошлом году титул завоевал Алькарас.

«Мастерс» в Мадриде. Турнирная сетка
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