Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня

Сегодня, 4 мая, в Мадриде (Испания) стартует 10-й игровой день грунтового турнира категории WTA-1000. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, 1/2 финала. Расписание матчей 10-го игрового дня

Мария Саккари (Греция, 9) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало матча приблизительно в 17:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Вероника Кудерметова (Россия, 10) – начало матча в 22:30 мск.

Отметим, что Кудерметова — единственная россиянка, оставшаяся в сетке Мадрида.

За титул в Мадриде теннисистка получит 1 тыс. рейтинговых очков и более € 1,1 млн. В прошлом году соревнования выиграла представительница Туниса Онс Жабер, снявшаяся с текущего розыгрыша из-за травмы.