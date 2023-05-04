Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня
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Сегодня, 4 мая, в Мадриде (Испания) стартует 10-й игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.
Теннис. «Мастерс», Мадрид, 1/4 финала. Расписание матчей 10-го игрового дня
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Аслан Карацев (Россия, Q) – начало приблизительно в 14:00 мск.
Стефанос Циципас (Греция, 4) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, LL) – начало приблизительно в 21:00 мск.
Отметим, что в сетке соревнований остался лишь один россиянин – Аслан Карацев (Q), ранее неожиданно обыгравший третью ракетку мира, соотечественника Даниила Медведева.
Чемпион турнира в Мадриде получит 1000 рейтинговых очков и более € 1,1 млн. В прошлом году титул завоевал Алькарас.
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