Роддик: Алькарас — лучший 19-летний теннисист, которого я видел. У него нет слабых сторон

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик поделился мнением о второй ракетке мира испанце Карлосе Алькарасе.
«Думаю, Карлос — лучший 19-летний теннисист, которого я когда-либо видел. Федерер не выиграл свой первый мэйджор, пока ему не исполнился 21 год. Рафа Надаль выиграл в 17 лет, но не был одинаково хорош на всех покрытиях до тех пор, пока ему не исполнилось 20 или 22 года. У Алькараса действительно нет слабых сторон», — приводит слова Роддика Tennis Channel.
Накануне Алькарас обыграл российского теннисиста Карена Хачанова в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) со счётом 6:4, 7:5. В полуфинале турнира испанец сыграет с хорватом Борной Чоричем.
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